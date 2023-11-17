RT в Telegram
Подпишись

Ортопед Черемисова: ношение тяжестей приводит к деформации позвоночника

Короткая ссылка
Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова предупредила, что ношение тяжёлых сумок и рюкзаков может привести к развитию серьёзных патологий позвоночника.
Ортопед Черемисова: ношение тяжестей приводит к деформации позвоночника
  • Gettyimages.ru

Основная причина кроется в неравномерном распределении веса, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Так, ношение сумки или рюкзака на одном плече приводит к деформации суставов и может стать причиной искривления позвоночника, объяснила врач.

«Если вес рюкзака превышает 5 кг, то вы рискуете получить болевые ощущения в поясничном и грудном отделе и даже травму межпозвонковых дисков. А вес, превышающий 20% массы вашего тела, грозит серьёзной травмой спины», — подчеркнула Черемисова.

Также, по её словам, неравномерное распределение нагрузки может привести к перенапряжению одних мышц и ослаблению других. Она рекомендовала отказаться от ношения тяжестей.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить