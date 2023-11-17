Ортопед Черемисова: ношение тяжестей приводит к деформации позвоночника

Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова предупредила, что ношение тяжёлых сумок и рюкзаков может привести к развитию серьёзных патологий позвоночника.

Основная причина кроется в неравномерном распределении веса, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Так, ношение сумки или рюкзака на одном плече приводит к деформации суставов и может стать причиной искривления позвоночника, объяснила врач.

«Если вес рюкзака превышает 5 кг, то вы рискуете получить болевые ощущения в поясничном и грудном отделе и даже травму межпозвонковых дисков. А вес, превышающий 20% массы вашего тела, грозит серьёзной травмой спины», — подчеркнула Черемисова.

Также, по её словам, неравномерное распределение нагрузки может привести к перенапряжению одних мышц и ослаблению других. Она рекомендовала отказаться от ношения тяжестей.

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