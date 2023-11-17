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Коуч Рыбина посоветовала работодателям проверять потенциал сотрудников

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Сертифицированный коуч МСС ICF, кандидат психологических наук Ph.D. Ольга Рыбина, автор книги «Делай как коуч» и сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism», рассказала, что политика компании и внешние факторы могут помочь сотруднику раскрыть свой потенциал.

Проводить оценку потенциала сотрудников работодатель может на разных этапах, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

«Первый — когда руководитель только подбирает кандидата на ту или иную должность. Из претендентов надо выбрать того, чей потенциал максимально соответствует должностным обязанностям», — отметила Рыбина.

Второй этап — когда возникает вопрос повышения в должности сотрудника, который успешно трудится в компании. Третий — при создании кадрового резерва, когда в банк данных заносятся сведения о персонале.

Для профессиональной оценки потенциала существует много методик и опросников.

«Типология личности, её характеристики, сильные и слабые стороны — знания, которые необходимы в работе HR-директору, поскольку это мощное средство управления потенциалом сотрудника», — резюмировала Рыбина.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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