Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной со 100-летием
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Студентка Зоя Ковако, жительница Твери, во время войны помогала копать окопы и готовить пищу солдатам.
После победы в Великой Отечественной войне она два года проработала в Харькове, а потом до 1980-го — на Калининском вагоностроительном заводе.
«От лица жителей Тверской области благодарю вас за пример мужества и патриотизма, которыми славится ваше поколение», — заявил губернатор в поздравлении.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области поздравили ветерана Петра Вожева со 101-летием.