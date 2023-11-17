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Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной со 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Зою Ковако со 100-летним юбилеем.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Студентка Зоя Ковако, жительница Твери, во время войны помогала копать окопы и готовить пищу солдатам.

После победы в Великой Отечественной войне она два года проработала в Харькове, а потом до 1980-го — на Калининском вагоностроительном заводе.

«От лица жителей Тверской области благодарю вас за пример мужества и патриотизма, которыми славится ваше поколение», — заявил губернатор в поздравлении.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области поздравили ветерана Петра Вожева со 101-летием.

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