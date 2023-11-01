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Власти Тюменской области поздравили ветерана Петра Вожева со 101-летием

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Петра Вожева со 101-летием.
Власти Тюменской области поздравили ветерана Петра Вожева со 101-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Ваша жизнь — образец мужества и стойкости, пример патриотизма для молодёжи и всех нас. От всей души желаю сибирского здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким», — говорится в поздравительной телеграмме.

Когда началась война, Вожев прошёл ускоренные курсы по обучению военно-инженерному делу и отправился на фронт. Был тяжело ранен в боях за Севастополь, попал в плен, из которого был освобождён в мае 1945 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая Власова.

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