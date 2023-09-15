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В Екатеринбурге провели концерт в честь 100-летия ветерана Николая Власова

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В Екатеринбурге поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая Власова. Во дворе дома для него провели концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски Уральского округа войск Национальной гвардии России.
В Екатеринбурге провели концерт в честь 100-летия ветерана Николая Власова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Также Власову вручили поздравление от президента России Владимира Путина.

«На вашу долю выпали тяжёлые испытания Великой Отечественной войной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю вам бодрости духа и всего наилучшего», — отмечается в поздравлении.

Власов прошёл войну в составе 92-го разведбатальона. Принимал участие в освобождении Витебска, Минска, Риги и других городов.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.

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