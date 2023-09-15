В Екатеринбурге провели концерт в честь 100-летия ветерана Николая Власова
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Также Власову вручили поздравление от президента России Владимира Путина.
«На вашу долю выпали тяжёлые испытания Великой Отечественной войной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю вам бодрости духа и всего наилучшего», — отмечается в поздравлении.
Власов прошёл войну в составе 92-го разведбатальона. Принимал участие в освобождении Витебска, Минска, Риги и других городов.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.