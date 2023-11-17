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Оверчук: делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики

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Делегация России рассказала участникам саммита АТЭС о росте и диверсификации экономики страны, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растёт, диверсифицируется», — цитирует РИА Новости Оверчука.

Он отметил, что рост происходит за счёт перерабатывающих отраслей, а не добывающих.

Ранее делегация России во главе с заместителем председателя российского правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Позже Оверчук заявил, что к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно.

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