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СК завёл уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Астрахани

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Следственный комитет Астраханской области возбудил уголовное дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина в связи с частичным обрушением жилого дома в Астрахани, говорится в заявлении СУ СК по региону.
СК завёл уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Астрахани
  • © УМВД России по Астраханской области

Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 109 УК России, ст. 168 УК России (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

Указывается, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что криминалисты центрального аппарата СК выехали в Астрахань после обрушения дома.

В СК допустили, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению.

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