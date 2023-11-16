СК завёл уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Астрахани
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Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 109 УК России, ст. 168 УК России (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).
Указывается, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что криминалисты центрального аппарата СК выехали в Астрахань после обрушения дома.
В СК допустили, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению.