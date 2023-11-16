Криминалисты центрального аппарата СК выехали в Астрахань после обрушения дома

В Астрахань выезжают следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники Судебно-экспертного центра после того, как там произошло частичное обрушение жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба СК. Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей. По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.