Криминалисты центрального аппарата СК выехали в Астрахань после обрушения дома
Об этом сообщила пресс-служба СК.
Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.
По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.
Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.