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Криминалисты центрального аппарата СК выехали в Астрахань после обрушения дома

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В Астрахань выезжают следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники Судебно-экспертного центра после того, как там произошло частичное обрушение жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба СК.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.

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