Губернатор: женщина погибла в результате обрушения дома в Астрахани
По предварительным данным, в результате обрушения в жилом доме в Астрахани погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
- РИА Новости
Сейчас на месте работают специальные службы, 176 человек и 39 единиц техники.
Ранее Бабушкин сообщил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.
Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен