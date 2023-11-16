Губернатор: женщина погибла в результате обрушения дома в Астрахани

По предварительным данным, в результате обрушения в жилом доме в Астрахани погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

РИА Новости

Сейчас на месте работают специальные службы, 176 человек и 39 единиц техники. Ранее Бабушкин сообщил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.