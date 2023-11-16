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Житель разрушенной пятиэтажки в Астрахани вышел из дома за мгновение до ЧП

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Житель пятиэтажки в Астрахани, где произошло частичное обрушение, успел эвакуироваться из здания за мгновение до ЧП. Он рассказал RT, что сразу позвонил в МЧС, когда в его квартире появилась трещина.
Житель разрушенной пятиэтажки в Астрахани вышел из дома за мгновение до ЧП
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Часть дома обвалилась на его глазах, как только он вышел на улицу.

«Услышал треск, потом второй... захожу в комнату, а там идёт трещина», — сказал он.

Сотрудники МЧС опрашивали жильцов в соседних домах, стучали в двери, искали потерпевших. Местные власти оперативно приехали на место и стали помогать людям с размещением, добавил он.

Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

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