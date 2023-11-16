Житель разрушенной пятиэтажки в Астрахани вышел из дома за мгновение до ЧП
- РИА Новости
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Часть дома обвалилась на его глазах, как только он вышел на улицу.
«Услышал треск, потом второй... захожу в комнату, а там идёт трещина», — сказал он.
Сотрудники МЧС опрашивали жильцов в соседних домах, стучали в двери, искали потерпевших. Местные власти оперативно приехали на место и стали помогать людям с размещением, добавил он.
Спасатели продолжают поиск людей под завалами.
Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.
По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.