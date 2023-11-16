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Сомнолог Кудинов посоветовал просыпаться в одно и то же время

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Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов дал советы по налаживанию режима сна.

«Нужно стараться просыпаться в одно и то же время, и тогда мы приведём организм к некоторой регулярности, нам будет легче проснуться. Осень и отсутствие солнца, раннее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, желательно включать свет сразу после пробуждения, что поможет побороть сонливость.

«Мелатонин вырабатывается в сетчатке глаза тогда, когда на неё перестаёт попадать свет, появляется сонливость. То же самое происходит и утром — если света мало, то проснуться будет тяжело», — пояснил Кудинов.

Как добавил эксперт, если режим выработан, но проблемы со сном остаются, то желательно обратиться к специалисту.

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