Воробьёв: поликлинику в Молодёжном привели к единому стандарту Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал реконструкцию поликлиники в городском округе Молодёжный.

Об этом сообщает телеканал «360».

Медучреждение было открыто в 1963 году, в 2022-м в поликлинике провели масштабный ремонт — отремонтировали фасад, крышу, инженерные системы и внутреннюю отделку.

«Важная локация для всех жителей Молодёжного — поликлиника. Она единственная в городском округе. И тем важнее, чтобы всё было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить на соседние территории за медицинской помощью», — заявил Воробьёв.

В медучреждение закупили передовое медицинское оборудование, открыли кабинеты физиотерапии и массажа, процедурное и прививочное помещения, дневной стационар, фильтр-бокс для приёма инфекционных больных, рентген-кабинет, соляную комнату.

Кроме того, в поликлинике создана безбарьерная среда для малоподвижных пациентов и обустроена удобная колясочная зона под крышей.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», капитальный ремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%.