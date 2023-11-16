СК: подрядчик похитил 44 млн рублей при строительстве школы в Твери

Руководитель подрядной организации присвоил 44 млн рублей при строительстве средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово города Твери и скрылся из страны, говорится в сообщении СУ СК России по Тверской области.

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение) в отношении бывшего гендиректора и передали в суд для рассмотрения.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год подрядчик подписал документы о приёмке работ, в которых содержалась недостоверная информация. После этого он представил материалы заказчику, который оплатил 44 млн рублей, гендиректор присвоил их.

«В настоящее время обвиняемый по делу находится за пределами страны и объявлен в федеральный розыск», — заявили в СК.

Ранее в Волгоградской области задержали преступную группу, которую подозревают в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре и посредничестве во взяточничестве.