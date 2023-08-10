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В Волгоградской области задержана преступная группа по подозрению во взяточничестве

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Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали преступную группу, которую подозревают в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре и посредничестве во взяточничестве.
В Волгоградской области задержана преступная группа по подозрению во взяточничестве
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций собиралась передать денежные средства налоговому органу для разблокировки счёта и решения проблем, которые были выявлены проверкой.

Она попросила своего знакомого помочь ей, тот через доверенных лиц передал порядка полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России №5 по городу Краснодару. В свою очередь, он отдал деньги конечному получателю. Все члены группировки признали свою вину.

«В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 («Дача взятки». — RT), ч. 3 ст. 291.1 («Мошенничество». — RT) и ч. 3 ст. 159 («Посредничество во взяточничестве». — RT) УК России», — заявил представитель правоохранителей.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова по подозрению в получении взятки.

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