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На выставке «Россия» дистанционно открылся сотый модернизированный с начала года Центр занятости

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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков дистанционно открыли сотый модернизированный с начала года Центр занятости. Мероприятие прошло в рамках международной выставки-форума «Россия» в павильоне координационного центра правительства на ВДНХ.
На выставке «Россия» дистанционно открылся сотый модернизированный с начала года Центр занятости
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Модернизация центров занятости — это проект на годы для всей страны. И прежде всего для регионов», — отметила Голикова.

Отмечается, что открытие ЦЗН нового формата — один из результатов национального проекта «Демография», проводимого по решению президента.

«Пять обновлённых центров занятости благодаря национальному проекту «Демография» появились сегодня одновременно в трёх регионах. Три кадровых центра — в Липецкой области, ещё по одному в Самарской и Белгородской областях. Белгородский центр стал сотым центром занятости, модернизированным в 2023 году. Суммарно модернизировано уже 275 центров занятости с учётом открытых в прошлые годы. До конца года ещё 275 обновлённых учреждений начнут работу», — рассказал Котяков.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдёт финал крупнейшего Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку — 2023». Он состоится 18 ноября на ВДНХ.

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