RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Россия» пройдёт финал крупнейшего киберспортивного соревнования «Битва за науку — 2023»

Короткая ссылка
На выставке-форуме «Россия» в Москве пройдёт финал крупнейшего Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку — 2023». Он состоится 18 ноября на ВДНХ.
На выставке «Россия» пройдёт финал крупнейшего киберспортивного соревнования «Битва за науку — 2023»
  • РИА Новости

Фестиваль организован при грантовой поддержке Минобрнауки России. В отборочных турнирах приняли участие более 4 тыс. студентов из сотен российских и зарубежных вузов, лучшие из них в режиме реального времени сразятся на главной сцене в Гранд-финале.

В течение всего мероприятия посетителей и участников будут ожидать зоны интерактивных танцев и ретрогейминга, зоны виртуальной реальности, дефиле косплей-моделей.

Участники кибертурнира соревновались в восьми дисциплинах: League of Legends, VALORANT, StandOff 2, PUBG, «Калибр», «Танки блиц», DOTA 2, «Мир танков». Во время Гранд-финала на главной сцене турнира пройдут соревнования среди двух самых популярных дисциплин — это DOTA 2 и «Мир танков». Победители всех восьми направлений кибертурнира получат денежные призы или игровую валюту.

Также в рамках мероприятия рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, российский гроссмейстер Сергей Карякин проведёт показательные игры. Шоу-матч шахматиста состоится в формате блиц эксклюзивно для посетителей Гранд-финала студенческого киберспортивного фестиваля «Битва за науку — 2023» в рамках Кубка имени С.А. Карякина по шахматам.

Информационный партнёр мероприятия RT вручит победителю студенческого СМИ денежный сертификат на 100 000 рублей. Команда победившего студенческого СМИ вуза, соревнуясь с другими ребятами, подготовила лучшее интервью о киберспортсменах своего университета, рассказав широкой аудитории о том, кто такие спортсмены игрового мира и в чём специфика их тренировок.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить