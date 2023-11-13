На выставке «Россия» пройдёт финал крупнейшего киберспортивного соревнования «Битва за науку — 2023»

На выставке-форуме «Россия» в Москве пройдёт финал крупнейшего Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку — 2023». Он состоится 18 ноября на ВДНХ.

Фестиваль организован при грантовой поддержке Минобрнауки России. В отборочных турнирах приняли участие более 4 тыс. студентов из сотен российских и зарубежных вузов, лучшие из них в режиме реального времени сразятся на главной сцене в Гранд-финале.

В течение всего мероприятия посетителей и участников будут ожидать зоны интерактивных танцев и ретрогейминга, зоны виртуальной реальности, дефиле косплей-моделей.

Участники кибертурнира соревновались в восьми дисциплинах: League of Legends, VALORANT, StandOff 2, PUBG, «Калибр», «Танки блиц», DOTA 2, «Мир танков». Во время Гранд-финала на главной сцене турнира пройдут соревнования среди двух самых популярных дисциплин — это DOTA 2 и «Мир танков». Победители всех восьми направлений кибертурнира получат денежные призы или игровую валюту.

Также в рамках мероприятия рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, российский гроссмейстер Сергей Карякин проведёт показательные игры. Шоу-матч шахматиста состоится в формате блиц эксклюзивно для посетителей Гранд-финала студенческого киберспортивного фестиваля «Битва за науку — 2023» в рамках Кубка имени С.А. Карякина по шахматам.

Информационный партнёр мероприятия RT вручит победителю студенческого СМИ денежный сертификат на 100 000 рублей. Команда победившего студенческого СМИ вуза, соревнуясь с другими ребятами, подготовила лучшее интервью о киберспортсменах своего университета, рассказав широкой аудитории о том, кто такие спортсмены игрового мира и в чём специфика их тренировок.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.