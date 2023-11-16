Кабмин распределит 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников и соцвыплаты
- РИА Новости
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Сегодня мы дополнительно распределим ещё более 5,5 млрд рублей, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учётом именно майских указов президента», — цитирует его РИА Новости.
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