Кабмин распределит 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников и соцвыплаты

Правительство России дополнительно распределит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и соцвыплаты.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня мы дополнительно распределим ещё более 5,5 млрд рублей, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учётом именно майских указов президента», — цитирует его РИА Новости.

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