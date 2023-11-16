Собянин: банки начали использовать банкоматы столичного производства
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке «Руднево» в мае 2023 года. Аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов, оснащены собственным программным обеспечением», — сказал мэр.
Собянин также отметил, что в 2026 году компания полностью перейдёт на отечественные комплектующие.
В настоящее время завод способен выпускать до 15 тыс. банкоматов в год. В будущем мощность предприятия планируют увеличить в два раза.
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