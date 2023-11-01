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В Москве разработали приборы учёта энергии для МЦД-4

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Столичный разработчик и изготовитель автоматизированных систем коммерческого учёта энергоресурсов «Связь инжиниринг М» смонтировал более 20 приборов учёта при подключении к электросетям тяговых подстанций и станций МЦД-4, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Москве разработали приборы учёта энергии для МЦД-4
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Овчинский отметил, что разработки предприятия позволяют следить за потреблением энергии и отправлять данные о расходах по беспроводной связи.

Приборы имеют специальные радиомодули дальнего радиуса действия. Они установлены на станциях «Очаково», «Солнечная», «Кутузовская», «Кусково» и «Курский вокзал».

Ранее сообщалось, что строительство двух платформ и вестибюля на станции Железнодорожной МЦД-4 завершат в следующем году.

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