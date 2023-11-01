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Строительство двух платформ на станции Железнодорожная МЦД-4 завершат в 2024 году

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Строительство двух платформ и вестибюля на станции Железнодорожная МЦД-4 завершат в следующем году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Строительство двух платформ на станции Железнодорожная МЦД-4 завершат в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году наземное метро пришло в Балашиху в район Железнодорожный, где проживают более 150 тыс. человек», — сказал Ликсутов.

По его словам, до конца 2025 года будет обновлён подвижной состав на МЦД-4. Также будет продолжена реконструкция станций и создание московских городских вокзалов.

Южный вестибюль с выходом на Советскую улицу и две платформы станции Железнодорожная уже реконструированы. Следующий этап — реконструкция ещё двух платформ и строительство северной части вестибюля.

Ранее сообщалось, что электродепо «Столбово» в Новой Москве достроят к концу 2024 года.

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