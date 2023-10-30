Электродепо «Столбово» в Новой Москве достроят к концу 2024 года
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Общая площадь всех строений составит более 100 тыс. кв. м. Электродепо будет обслуживать две линии метро — Сокольническую и Троицкую.
Как отметил Собянин, «Столбово» позволит вдвое увеличить количество поездов в южной части красной ветки и обеспечить нормальное функционирование строящейся линии.
Первый этап работ завершили на 100%.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.