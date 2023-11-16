Суд заочно приговорил к пожизненному организатора брянского теракта Капустина

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область в марте Дениса Капустина.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — сказали в суде.

Отмечается, что Капустину вменялись государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, а также участие в террористическом сообществе.

В марте в ФСБ России заявили, что террористы, напавшие на село в Брянской области, использовали методы нацистов времён Великой Отечественной войны.

В МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.