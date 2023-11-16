Суд заочно приговорил к пожизненному организатора брянского теракта Капустина
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — сказали в суде.
Отмечается, что Капустину вменялись государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, а также участие в террористическом сообществе.
В марте в ФСБ России заявили, что террористы, напавшие на село в Брянской области, использовали методы нацистов времён Великой Отечественной войны.
В МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.