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Суд заочно приговорил к пожизненному организатора брянского теракта Капустина

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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область в марте Дениса Капустина.
Суд заочно приговорил к пожизненному организатора брянского теракта Капустина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — сказали в суде.

Отмечается, что Капустину вменялись государственная измена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, а также участие в террористическом сообществе.

В марте в ФСБ России заявили, что террористы, напавшие на село в Брянской области, использовали методы нацистов времён Великой Отечественной войны.

В МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

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