МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия
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Как следует из базы МВД России, Парубий разыскивается по уголовной статье. В сообщении не уточняется, по какой именно.
При этом известно, что в России Парубия обвиняют в гибели мирных жителей Донбасса в 2014 году в результате обстрелов со стороны подконтрольных ему подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее МВД объявило в розыск российского ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова.