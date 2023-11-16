МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского политика Андрея Парубия, который ранее занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Как следует из базы МВД России, Парубий разыскивается по уголовной статье. В сообщении не уточняется, по какой именно.

При этом известно, что в России Парубия обвиняют в гибели мирных жителей Донбасса в 2014 году в результате обстрелов со стороны подконтрольных ему подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее МВД объявило в розыск российского ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова.