МВД объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова
Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные МВД России.
- РИА Новости
«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», — говорится в заявлении.
Информации о том, по какой статье ведётся розыск, не приводится.
Ранее МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна.
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