МВД объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова

Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

РИА Новости

«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», — говорится в заявлении. Информации о том, по какой статье ведётся розыск, не приводится. Ранее МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна.