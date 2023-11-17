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Работодатели рассказали, какими методами удерживают сотрудников от увольнения

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RT
Согласно данным исследования, работодатели обычно предлагают повышение зарплаты (65%) и уменьшение нагрузки (49%), чтобы сотрудник не увольнялся. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Работодатели рассказали, какими методами удерживают сотрудников от увольнения
  • Gettyimages.ru
  • © DjelicS

Как отмечается в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, 31% работодателей предлагают более интересный проект, 27% — повысить в должности, 15% обсуждают возможность перейти на удалёнку и 11% предлагают увеличить отпуск.

Согласно данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», самым эффективным вариантом контрпредложения сотрудникам работодатели считают повышение зарплаты (75%), повышение в должности (25%), изменение графика работы (24%), перевод на более интересный проект (19%).

Чаще всего задержать в компании работодатели пытаются редких специалистов (63%), рабочих (21%), менеджеров (17%), а 21% готов удерживать любой ценой всех своих подчинённых.

В исследовании приняли участие 2,1 тыс. работодателей из всех федеральных округов страны.

Ранее опрос выявил желание 31% россиян сократить количество рабочих часов в неделю.

Также ещё один опрос показал, что больше всего от недосыпа страдают представители медицинской и строительной сфер.

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