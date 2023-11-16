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В Хабаровский край приехали 100 детей из ДНР

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В Хабаровский край на осенние каникулы приехали 100 школьников из Донецкой Народной Республики.
В Хабаровский край приехали 100 детей из ДНР
  • © minobr.khabkrai.ru

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

Отмечается, что во время отдыха школьники познакомятся с культурой коренных народов Хабаровского края, примут участие в различных мастер-классах, встретятся с преподавателями и лидерами студенческих сообществ Тихоокеанского государственного университета, а также посетят лагерь «Солнечный».

«Регион тщательно готовился к приезду ребят. Уверены, что отдых у нас подарит каждому участнику смены незабываемые эмоции и впечатления», — заявили в ведомстве.

Смена проходит на базе детского центра «Созвездие».

Ранее сообщалось, что во всероссийском конкурсе «Ученик года» примут участие школьники из Ульяновской области.

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