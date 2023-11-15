Во всероссийском конкурсе «Ученик года» примут участие школьники из Ульяновской области

Во всероссийском конкурсе «Ученик года», который пройдёт 16—20 ноября в Саратове, примут участие пятеро школьников из Ульяновской области.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство просвещения и воспитания.

Всего на конкурс приедут 150 учащихся общеобразовательных организаций из 41 региона.

Предусмотрено семь номинаций, в том числе «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и «Интеллект года».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».