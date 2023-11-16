В Москве разработали светильник нового поколения для школьников
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Новинка поможет изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт уже прошёл тестовые испытания», — заявил Овчинский.
Отмечается, что в зависимости от темы урока светильники способны воспроизвести в классе конкретные звуки, запахи и освещение.
Изделие можно изготовить как с базовыми функциями, так и многофункциональные с учётом запроса заказчика.
Ранее сообщалось, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».