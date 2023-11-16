В Москве разработали светильник нового поколения для школьников

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о производстве светильников для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новинка поможет изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт уже прошёл тестовые испытания», — заявил Овчинский.

Отмечается, что в зависимости от темы урока светильники способны воспроизвести в классе конкретные звуки, запахи и освещение.

Изделие можно изготовить как с базовыми функциями, так и многофункциональные с учётом запроса заказчика.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».