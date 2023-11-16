RT в Telegram
Подпишись

В Москве разработали светильник нового поколения для школьников

Короткая ссылка
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о производстве светильников для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новинка поможет изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт уже прошёл тестовые испытания», — заявил Овчинский.

Отмечается, что в зависимости от темы урока светильники способны воспроизвести в классе конкретные звуки, запахи и освещение.

Изделие можно изготовить как с базовыми функциями, так и многофункциональные с учётом запроса заказчика.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить