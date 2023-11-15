Директор Института изучения детства рассказала подробности о курсе «Моя семья»

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре рассказала в беседе с RT подробности о разработке курса внеурочной деятельности «Моя семья».

«Речь идёт не про учебник, а про курс внеурочной деятельности, у нас он фигурирует под названием «Моя семья», который разрабатывается нашим институтом к началу следующего учебного года для детей старшего школьного возраста (10—11-й класс) и студентов СПО (среднего профессионального образования. — RT). В этом курсе будет порядка десяти разделов, темы и направления мы сформируем, проанализировав с помощью исследований аудиторию педагогов, детей и родителей, чтобы определить вопросы, которые находятся в сфере интересов», — объяснила собеседница RT.

Как пояснила Агре, были проанализированы все самые крупные пособия, с которыми работали в стране с конца XIX века, включая царскую Россию.

«Сейчас у нас есть предварительный план тем: это романтические отношения, подготовка к браку, законы, которые связаны с семейным правом, поддержка молодых семей со стороны государства, темы здоровья, совместного бюджета. С начала весны мы планируем это пособие написать, после этого мы запустим процесс апробации на базе образовательных учреждений», — рассказала она.

Кроме того, она допустила, что не весь курс будет вестись педагогом, какие-то модули могут преподавать медицинские работники.

«Мы стремимся к такому, чтобы сделать продукт завершённым: это и сама программа, описание курса, это и сценарий для проведения урока, возможно, мы снимем видео, чтобы каждый урок сопровождался документальной зарисовкой на ту или иную тему. Будем собирать рекомендации, откуда можно взять дополнительную информацию. Мы планируем давать ссылки на все пособия, где эта тема раскрывалась. Задача — обеспечить педагога максимально разносторонним взглядом на ту или иную тему, которую мы предлагаем ему обсуждать с детьми», — заключила Агре.

Ранее сообщалось, что в следующем году в российских школах может появиться обязательный предмет по семьеведению.

Отмечается, что предмет будут преподавать по единому учебнику, разработка которого ожидается в 2024 году.