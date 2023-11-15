Депутат Останина: предмет по семьеведению могут ввести в школах в 2024 году
- РИА Новости
Её слова приводит РИА Новости.
«Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — сказала депутат.
Останина добавила, что предмет будут преподавать по единому учебнику, разработка которого ожидается в 2024 году.
По её словам, к настоящему моменту уже в 40 российских регионах ведётся преподавание этого курса.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила в беседе с НСН, что с этого года Минпросвещения приняло ряд ключевых решений в сфере образования.