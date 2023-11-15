Депутат Останина: предмет по семьеведению могут ввести в школах в 2024 году

В следующем году в российских школах может появиться обязательный предмет по семьеведению, заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Её слова приводит РИА Новости.

«Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — сказала депутат.

Останина добавила, что предмет будут преподавать по единому учебнику, разработка которого ожидается в 2024 году.

По её словам, к настоящему моменту уже в 40 российских регионах ведётся преподавание этого курса.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила в беседе с НСН, что с этого года Минпросвещения приняло ряд ключевых решений в сфере образования.