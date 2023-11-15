Два проекта тюменских НКО вошли в рейтинг Фонда президентских грантов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
Областная организация Всероссийского общества инвалидов и АНО «Новые горизонты» представили программы «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» и «Ранняя помощь детям и семьям».
В проекте «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» участниками стали уже около 200 человек.
«Ранняя помощь детям и семьям» на сегодняшний день оказала помощь 50 семьям с детьми, которые находятся в группе риска, и семьям с детьми в возрасте до пяти лет, уже имеющими ограниченные возможности здоровья.
Ранее сообщалось, что в Курганской области расширят центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.