Два проекта тюменских НКО вошли в рейтинг Фонда президентских грантов

В Тюменской области два проекта некоммерческих организаций (НКО) для детей и инвалидов вошли в рейтинг Фонда президентских грантов.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Областная организация Всероссийского общества инвалидов и АНО «Новые горизонты» представили программы «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» и «Ранняя помощь детям и семьям».

В проекте «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» участниками стали уже около 200 человек.

«Ранняя помощь детям и семьям» на сегодняшний день оказала помощь 50 семьям с детьми, которые находятся в группе риска, и семьям с детьми в возрасте до пяти лет, уже имеющими ограниченные возможности здоровья.

Ранее сообщалось, что в Курганской области расширят центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.