RT в Telegram
Подпишись

Два проекта тюменских НКО вошли в рейтинг Фонда президентских грантов

Короткая ссылка
В Тюменской области два проекта некоммерческих организаций (НКО) для детей и инвалидов вошли в рейтинг Фонда президентских грантов.
Два проекта тюменских НКО вошли в рейтинг Фонда президентских грантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Областная организация Всероссийского общества инвалидов и АНО «Новые горизонты» представили программы «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» и «Ранняя помощь детям и семьям».

В проекте «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» участниками стали уже около 200 человек.

«Ранняя помощь детям и семьям» на сегодняшний день оказала помощь 50 семьям с детьми, которые находятся в группе риска, и семьям с детьми в возрасте до пяти лет, уже имеющими ограниченные возможности здоровья.

Ранее сообщалось, что в Курганской области расширят центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить