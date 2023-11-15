Вирусолог Альтштейн перечислил специфические признаки кори

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что у кори есть специфические признаки, позволяющие сразу поставить точный диагноз.

«Где-то на второй день после заражения появляются на дёснах около коренных зубов белые пятнышки — пятна Филатова — Коплика — Вельского. По ним врач легко ставит диагноз», — сказал Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, на четвёртый день у пациента появляется довольно выраженная сыпь.

Со своей стороны, член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.

По словам Круглого, вакцина поставляется в регионы в необходимых объёмах.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили RT, что специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.