RT в Telegram
Подпишись

Вирусолог Альтштейн перечислил специфические признаки кори

Короткая ссылка
Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что у кори есть специфические признаки, позволяющие сразу поставить точный диагноз.
Вирусолог Альтштейн перечислил специфические признаки кори
  • Gettyimages.ru

«Где-то на второй день после заражения появляются на дёснах около коренных зубов белые пятнышки — пятна Филатова — Коплика — Вельского. По ним врач легко ставит диагноз», — сказал Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, на четвёртый день у пациента появляется довольно выраженная сыпь.

Со своей стороны, член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.

По словам Круглого, вакцина поставляется в регионы в необходимых объёмах.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили RT, что специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить