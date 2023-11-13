В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с выявлением кори у студента МГУ

В пресс-службе ведомства сообщили RT, что специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

«В настоящее время определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе. В том числе об ограничении очного посещения учебного процесса для студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесённом заболевании», — подчеркнули в ведомстве.

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ им. М.В. Ломоносова находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что у студента факультета мировой политики МГУ выявили случай кори, в корпусе на Ленинских горах уже провели дезинфекцию и ввели дистанционный режим работы до 1 декабря.