В корпусе МГУ временно ввели дистанционное обучение из-за случая кори у студента
- РИА Новости
«Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий введён для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 13 ноября по 1 декабря», — сообщили РИА Новости в университете.
Ситуация находится на контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора.
В сентябре вирусолог в беседе с RT посоветовала привиться от кори россиянам, которым 30—40 лет.