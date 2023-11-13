В корпусе МГУ временно ввели дистанционное обучение из-за случая кори у студента

У студента факультета мировой политики МГУ выявили случай кори, в корпусе на Ленинских горах уже провели дезинфекцию и ввели дистанционный режим работы до 1 декабря.

«Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий введён для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 13 ноября по 1 декабря», — сообщили РИА Новости в университете.

Ситуация находится на контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора.

В сентябре вирусолог в беседе с RT посоветовала привиться от кори россиянам, которым 30—40 лет.