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Вирусолог Карпова посоветовала привиться от кори россиянам, которым 30—40 лет

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Анастасия Румянцева
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова прокомментировала в беседе с RT сообщение Роспотребнадзора о том, что вспышка кори зарегистрирована в одном из районов Нижегородской области.
Вирусолог Карпова посоветовала привиться от кори россиянам, которым 30—40 лет
  • РИА Новости

«Риски заболевания корью в последнее время сильно выросли. Несколько лет назад в Восточной и Центральной Европе от кори умерло порядка 30 тыс. взрослых людей — это очень много. Если человек переболел корью, то у него формируется пожизненный иммунитет, как правило. Несколько десятилетий назад детям стали делать прививки против кори — иммунитет после вакцинации не пожизненный. Поэтому надо проверять обязательно уровень антител у тех, кто не болел корью, а прививался, и обязательно вакцинироваться взрослым, если уровень антител недостаточно высокий или их вообще нет, потому что последствия болезни для взрослых могут быть самыми драматическими», — предупредила собеседница RT. 

Отвечая на вопрос, надо ли экстренно вакцинироваться, если был контакт с больным корью, специалист отметила, что однозначного ответа на него нет. 

«Врачи старой школы считают, что прививаться в момент разросшейся эпидемии опасно, потому что если вы уже получили дозу инфекционного агента и вакцинировались, то заболевание может протекать довольно тяжело. У нас есть обратный опыт с коронавирусом: ситуация была настолько тяжёлой, что мы активно прививались даже при условии, что была пандемия, и тогда эти прививки сыграли очень важную роль, мы справились. Однозначного ответа нет на этот вопрос, прививаться ли, если вокруг кто-то болеет. У кори очень высокий индекс заразности. Если был непосредственный, прямой контакт, я бы не бежала прививаться, а старалась бы поддержать организм, иммунную систему», — объяснила вирусолог. 

Кроме того, эксперт посоветовала 30—40-летним россиянам обратить внимание на свой иммунный статус и обязательно сдать анализ на антитела или просто привиться от кори.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори в Нижегородской области. 

В очаге зарегистрировано 93 случая заражения, заболевшие не были привиты против кори.

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