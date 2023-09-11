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Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори в Нижегородской области

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Вспышка кори зарегистрирована в одном из районов Нижегородской области.
Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организованы мероприятия по локализации очага групповой заболеваемости корью в Арзамасском районе Нижегородской области», — говорится в сообщении.

В очаге зарегистрировано 93 случая заражения, заболевшие не были привиты против кори.

В августе в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у трёх сотрудников рынка «Садовод» в Москве выявили корь.

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