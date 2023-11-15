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Судья: умер один из потерпевших по делу о теракте против Владлена Татарского

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Скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом объявил судья Тимур Жидков во время заседания в Санкт-Петербурге.
Судья: умер один из потерпевших по делу о теракте против Владлена Татарского
  • РИА Новости

«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался», — сказал Жидков на выездном заседании в Первом западном окружном военном суде, его слова приводит РИА Новости.

Неясно, связана ли смерть этого человека непосредственно со взрывом, который произошёл в кафе.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

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