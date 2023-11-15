Путин поблагодарил представителей избиркомов новых регионов за смелость

Президент России Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов поблагодарил за смелось и верность государству представителей избиркомов новых регионов.

Он подчеркнул, что понимает трудности работы в избирательных комиссиях в новых регионах.

«Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России», — сказал Путин.

Президент России ранее назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.