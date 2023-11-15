Путин: любые попытки вмешаться в выборы в России будут пресекаться
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Во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны он подчеркнул, что Россия не допустит ни внутренних, ни внешних вмешательств в собственные выборы.
«Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов», — сказал президент.
Ранее Совфед одобрил поправки к закону о выборах президента России.
Путин утвердил поправки к соответствующему закону.