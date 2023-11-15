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Путин: любые попытки вмешаться в выборы в России будут пресекаться

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет решительно пресекать любые попытки вмешательства в выборы в стране.
Путин: любые попытки вмешаться в выборы в России будут пресекаться
  • Gettyimages.ru

Во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны он подчеркнул, что Россия не допустит ни внутренних, ни внешних вмешательств в собственные выборы.

«Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов», — сказал президент.

Ранее Совфед одобрил поправки к закону о выборах президента России.

Путин утвердил поправки к соответствующему закону.

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