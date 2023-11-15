Путин: любые попытки вмешаться в выборы в России будут пресекаться

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет решительно пресекать любые попытки вмешательства в выборы в стране.

Во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны он подчеркнул, что Россия не допустит ни внутренних, ни внешних вмешательств в собственные выборы.

«Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов», — сказал президент.

Ранее Совфед одобрил поправки к закону о выборах президента России.

Путин утвердил поправки к соответствующему закону.