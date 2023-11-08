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Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил поправки в закон о выборах президента России.
Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Как уточнил первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, в соответствии с поправками будет введён запрет агитации на всех заблокированных ресурсах.

Также уточняются правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки к закону о выборах президента.

Согласно поправкам, в случае введения военного положения на части российской территории выборы там могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав. 

Центризбирком при этом может установить особенности подготовки и проведения выборов.

Военное положение сейчас действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Также поправки уточняют формулировки касательно возможности софинансирования избирательного процесса региональными бюджетами. Кроме того, они касаются правил фото- и видеосъёмки на избирательных участках в воинских частях.

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