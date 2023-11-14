Российский лидер Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточнения документа касаются, в частности, проведения выборов на территориях, где введено военное положение, некоторых вопросов относительно осуществления фото- и видеосъёмки на избирательных участках и ряда других вопросов.

Ранее Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил поправки к закону о выборах президента России.