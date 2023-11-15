Собянин анонсировал благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» состоится в Москве 9—10 декабря. Он будет организован на территории креативного пространства «Хлебозавод №9».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Центральное событие — благотворительный маркет. На нём можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО», — отметил Собянин.

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку детей, многодетных семей, а также людей старшего возраста и приютов для животных.

Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции, благотворительный квест. Кроме того, будет показан иммерсивный спектакль.

Ранее в Москве рассказали о помощи города и НКО людям старшего поколения.