Собянин анонсировал благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
«Центральное событие — благотворительный маркет. На нём можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО», — отметил Собянин.
По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку детей, многодетных семей, а также людей старшего возраста и приютов для животных.
Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции, благотворительный квест. Кроме того, будет показан иммерсивный спектакль.
Ранее в Москве рассказали о помощи города и НКО людям старшего поколения.