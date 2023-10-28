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В Москве рассказали о помощи города и НКО людям старшего поколения

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В Москве рассказали о помощи города и некоммерческих организаций людям старшего поколения. Столичные программы помогают решить различные вопросы — от получения медицинского ухода до поиска хобби и освоения навыков работы за компьютером.
В Москве рассказали о помощи города и НКО людям старшего поколения
  • Gettyimages.ru

«Например, записавшись на участие в проекте «Московское долголетие», можно заняться самореализацией и найти друзей по интересам; с помощью сервисов центра занятости населения «Моя работа» и специализированного центра занятости «Моя карьера» — трудоустроиться, бесплатно пройти обучение востребованным профессиям, повысить квалификацию или открыть собственное дело», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

Свой вклад вносят и московские НКО, например благотворительный фонд «Второе дыхание» и благотворительная организация «Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».

Ранее сообщалось, что организаторы программы «Московское долголетие» подготовили для участников осенне-зимнюю программу мероприятий.

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