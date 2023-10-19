Собянин: «Московское долголетие» представило программы на осень и зиму

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что организаторы программы «Московское долголетие» подготовили для участников осенне-зимнюю программу мероприятий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что вновь открылись группы по различным дисциплинам, таким как психология, ландшафтный дизайн, IT, иностранные языки.

«В проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению», — добавил мэр.

Также любители спорта смогут выбрать занятия из 50 видов активностей, от гимнастики до футбола.

Занятия пройдут на базе 24 вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, Политех и др.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в Московской области посетили около 30 тыс. человек за июнь — август 2023 года.