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Терапевт Махмудова посоветовала чаще гулять в солнечную погоду осенью

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Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова заявила, что осенью и зимой желательно чаще гулять в солнечные дни. По её словам, достаточно даже 5—20 минут.
Терапевт Махмудова посоветовала чаще гулять в солнечную погоду осенью
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» врач также посоветовала чистить окна помещений от грязи и пыли, шире распахивать шторы, чтобы свет свободно попадал внутрь.

Кроме того, рекомендуется передвинуть рабочий стол ближе к окну, проявлять больше физической активности, добавить в рацион индейку, морскую рыбу, бананы, орехи.

«Для того чтобы определить дозу препарата витамина D3, необходимо обратиться к эндокринологу или терапевту. Врач поможет определить количество витамина в организме, так как степени его дефицита бывают разные: недостаток, лёгкий недостаток, дефицит и сильный дефицит», — добавила Махмудова.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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