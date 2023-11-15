Терапевт Махмудова посоветовала чаще гулять в солнечную погоду осенью
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В беседе с «Российской газетой» врач также посоветовала чистить окна помещений от грязи и пыли, шире распахивать шторы, чтобы свет свободно попадал внутрь.
Кроме того, рекомендуется передвинуть рабочий стол ближе к окну, проявлять больше физической активности, добавить в рацион индейку, морскую рыбу, бананы, орехи.
«Для того чтобы определить дозу препарата витамина D3, необходимо обратиться к эндокринологу или терапевту. Врач поможет определить количество витамина в организме, так как степени его дефицита бывают разные: недостаток, лёгкий недостаток, дефицит и сильный дефицит», — добавила Махмудова.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.