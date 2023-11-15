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Врач Иванов рассказал о влиянии тёплой осени на здоровье

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов заявил, что любая осень — это переходный и довольно непростой период для организма, а если на улице долгое время сохраняется тёплая сухая погода, то к типичным осенним факторам риска добавляются дополнительные.
Врач Иванов рассказал о влиянии тёплой осени на здоровье
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что тёплая сухая среда создаёт условия для распространения вирусных инфекций.

«Ситуация усугубляется тем, что в условиях мягкой осени сложнее одеваться по погоде: можно запросто забыть шапку, понадеявшись, что день будет солнечным, или, наоборот, надеть под куртку лишний свитер и переохладиться, вспотев в нём», — сказал Иванов.

По его мнению, тёплая и влажная погода осенью может усилить симптомы аллергии.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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