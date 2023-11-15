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Песков прокомментировал помилование фигуранта дела об убийстве Политковской

Песков: резонансность дела не влияет на практику помилования в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Сергей Хаджикурбанов, осуждённый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.
Песков прокомментировал помилование фигуранта дела об убийстве Политковской
  • РИА Новости

«Существует определённая практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что исключения есть, но они «не касаются темы резонансности того или иного дела».

«В целом мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — отметил Песков.

14 ноября стало известно, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осуждённый по делу об убийстве Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.

Как ранее отмечал Песков, одним из вариантов для помилования осуждённых, в том числе по тяжким статьям, является искупление своего преступления на поле боя в штурмовых подразделениях в рамках специальной военной операции.

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