Песков прокомментировал помилование фигуранта дела об убийстве Политковской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Сергей Хаджикурбанов, осуждённый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.

«Существует определённая практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что исключения есть, но они «не касаются темы резонансности того или иного дела».

«В целом мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — отметил Песков.

14 ноября стало известно, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осуждённый по делу об убийстве Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.

Как ранее отмечал Песков, одним из вариантов для помилования осуждённых, в том числе по тяжким статьям, является искупление своего преступления на поле боя в штурмовых подразделениях в рамках специальной военной операции.