Песков прокомментировал помилование фигуранта дела об убийстве Политковской
Песков: резонансность дела не влияет на практику помилования в России
- РИА Новости
«Существует определённая практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что исключения есть, но они «не касаются темы резонансности того или иного дела».
«В целом мне нечего добавить к тому, что уже было сказано», — отметил Песков.
14 ноября стало известно, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осуждённый по делу об убийстве Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.
Как ранее отмечал Песков, одним из вариантов для помилования осуждённых, в том числе по тяжким статьям, является искупление своего преступления на поле боя в штурмовых подразделениях в рамках специальной военной операции.