Адвокат: осуждённый по делу об убийстве Политковской участвует в СВО

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который был осуждён по уголовному делу об убийстве журналистки Анны Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

«По моей информации, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны России, после чего был помилован президентом», — заявил адвокат.

Он также рассказал, что, после того как истёк срок первого контракта, Хаджикурбанов продолжил службу в российской армии, заключив новый контракт.

Также Михальчик заявил, что Хаджикурбанов занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений ВС России.

По его словам, Хаджикурбанов до сих пор не считает себя виновным по делу об убийстве Политковской.

В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.

Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили от 12 до 20 лет колонии.

Павлюченкова, помогавшего убийцам, приговорили к 11 годам заключения.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.