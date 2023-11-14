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Адвокат: осуждённый по делу об убийстве Политковской участвует в СВО

Осуждённый по делу об убийстве Политковской помилован и участвует в СВО

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Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который был осуждён по уголовному делу об убийстве журналистки Анны Политковской, получил помилование и участвует в специальной военной операции.
Адвокат: осуждённый по делу об убийстве Политковской участвует в СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Charles O'Rear

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

«По моей информации, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны России, после чего был помилован президентом», — заявил адвокат. 

Он также рассказал, что, после того как истёк срок первого контракта, Хаджикурбанов продолжил службу в российской армии, заключив новый контракт.

Также Михальчик заявил, что Хаджикурбанов занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений ВС России.

По его словам, Хаджикурбанов до сих пор не считает себя виновным по делу об убийстве Политковской.

В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.

Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили от 12 до 20 лет колонии.

Павлюченкова, помогавшего убийцам, приговорили к 11 годам заключения. 

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

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