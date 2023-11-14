Адвокат: осуждённый по делу об убийстве Политковской участвует в СВО
Осуждённый по делу об убийстве Политковской помилован и участвует в СВО
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.
«По моей информации, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны России, после чего был помилован президентом», — заявил адвокат.
Он также рассказал, что, после того как истёк срок первого контракта, Хаджикурбанов продолжил службу в российской армии, заключив новый контракт.
Также Михальчик заявил, что Хаджикурбанов занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений ВС России.
По его словам, Хаджикурбанов до сих пор не считает себя виновным по делу об убийстве Политковской.
В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.
Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили от 12 до 20 лет колонии.
Павлюченкова, помогавшего убийцам, приговорили к 11 годам заключения.
Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.