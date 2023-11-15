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В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых голодавших детей

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Спасатели эвакуировали из посёлка Усть-Пит Енисейского района Красноярского края восемь детей, которые находились без тепла и еды более суток.
В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых голодавших детей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба региональной службы спасения.

«Спасатели... провели эвакуацию восьмерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 15 лет», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что дети находились без законного представителя, тепла и продуктов питания более суток.

Ранее полиция Красноярска сообщила, что мужчина, ограбивший своего знакомого, во время побега от него упал на железную дорогу и попал под поезд.

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