В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых голодавших детей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба региональной службы спасения.
«Спасатели... провели эвакуацию восьмерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 15 лет», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что дети находились без законного представителя, тепла и продуктов питания более суток.
Ранее полиция Красноярска сообщила, что мужчина, ограбивший своего знакомого, во время побега от него упал на железную дорогу и попал под поезд.