В Красноярске мужчина во время побега от собутыльника попал под поезд

Мужчина, ограбивший своего знакомого, во время побега от него упал на железную дорогу и попал под поезд, сообщает полиция Красноярска.

МВД получило сообщение о том, что около железнодорожных путей в Ленинском районе города между двумя мужчинами возник конфликт: ранее судимый мужчина выпивал со своим знакомым и начал конфликтовать с ним.

«34-летний красноярец под угрозой ножа забрал у своего приятеля 3 тыс. рублей и два сотовых телефона и попытался скрыться. Потерпевший побежал за ним и догнал его возле железнодорожных путей. Между мужчинами возникла потасовка, в результате которой 34-летний мужчина упал на пути и получил тяжёлую травму», — сообщает полиция.

Как отмечает Красноярская железная дорога, машинист сразу применил экстренное торможение, но мужчина всё равно пострадал. Локомотивная бригада оказала ему первую помощь, вызвала скорую и полицию.

Ранее женщина уснула на железнодорожных путях в Алтайском крае, над ней проехал грузовой поезд с 29 вагонами.