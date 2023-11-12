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В Красноярске мужчина во время побега от собутыльника попал под поезд

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Мужчина, ограбивший своего знакомого, во время побега от него упал на железную дорогу и попал под поезд, сообщает полиция Красноярска.
В Красноярске мужчина во время побега от собутыльника попал под поезд
  • РИА Новости

МВД получило сообщение о том, что около железнодорожных путей в Ленинском районе города между двумя мужчинами возник конфликт: ранее судимый мужчина выпивал со своим знакомым и начал конфликтовать с ним.

«34-летний красноярец под угрозой ножа забрал у своего приятеля 3 тыс. рублей и два сотовых телефона и попытался скрыться. Потерпевший побежал за ним и догнал его возле железнодорожных путей. Между мужчинами возникла потасовка, в результате которой 34-летний мужчина упал на пути и получил тяжёлую травму», — сообщает полиция.

Как отмечает Красноярская железная дорога, машинист сразу применил экстренное торможение, но мужчина всё равно пострадал. Локомотивная бригада оказала ему первую помощь, вызвала скорую и полицию.

Ранее женщина уснула на железнодорожных путях в Алтайском крае, над ней проехал грузовой поезд с 29 вагонами.

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